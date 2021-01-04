Тбилиси, , 10:52 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 594 случая заражения коронавирусом в ходе 3845 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 4 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 229 763 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 222 405 победили инфекцию, в том числе 1963— за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2628 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4209 пациентов, в оборудованных гостиницах — 840. На карантине находятся 386 человек.

3 января, согласно официальным данным, в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 417 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 2795 тестов.

Стоит отметить, что заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе ранее заявил, что после новогодних застолий в Грузии ожидается рост темпов распространения коронавируса. Ориентировочно, это будет видно к середине января.