Москва, , 10:33 — REGNUM Самыми крупными случаями утечки данных жителей России в 2020 году стали инциденты с порталами «РЖД Бонус», Superjob и утечка данных москвичей, переболевший новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян РИА Новости.

Один из самых резонансных случаев утечки данных в России произошёл в конце 2020 года. В декабре в открытом доступе оказалась база данных объёмом более 100 тысяч строк, содержащая личные данные москвичей, переболевших COVID-19.

Эксперт напомнил, что в прошедшем году было ещё несколько крупных случаев утечки персональных данных. В частности, в ноябре 2020 года в сети оказалась база данных клиентов портала «РЖД Бонус», содержащая более 1,3 млн строк данных.

В июне в сеть утекли данные клиентов портала SuperJob.ru и онлайн-школы английского языка Skyeng. Оганесян отметил, что в каждом из этих случаев объём утекших данных составил около 5 млн строк. Также в апреле в сеть утекли данные нескольких миллионов жителей России, оформлявших микрозаймы в разных организациях.

Самой крупной утечкой данных 2020 года эксперт назвал инцидент с сервисом «Премиум бонус». В марте была обнаружена утечка почти 600 млн строк данных клиентов этого сервиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что данные москвичей, переболевших COVID-19, утекли не вследствие кибератаки, а из-за человеческого фактора.

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