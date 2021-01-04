Челябинск, , 10:32 — REGNUM В Челябинской области за сутки, на утро 4 января, выявлено 302 случая заражения коронавирусом. Число пациентов, которые выписаны из COVID-центров в связи с выздоровлением, почти в два раза меньше — 155 человек за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Жертвами COVID-19 за сутки стали пять человек в возрасте от 52 до 83 лет. Причиной смерти еще четырех носителей коронавируса медики называют онкозаболевания, болезни сердца и гипертонию.

С конца марта в Челябинской области выявлено 37 326 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 насчитывается 12 986 человек. Выздоровели 22 970 пациентов.

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