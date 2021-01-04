Кемерово, , 10:31 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 4 января, за прошедшие сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 136 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 38, Кемерово — 33, Междуреченск — 20, Белово — восемь, Прокопьевск — шесть, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Мыски — пять, Калтан — четыре, Киселевск — один, Полысаево — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 134 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 26 427 случаев заражения коронавирусом, 23 401человек выздоровели, 476 пациентов скончались.