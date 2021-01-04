Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 здесь скончались 602 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 26 537. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 23 748 пациентов. В стационарах остаются 1213 больных, 45 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2113 коек, занято — 1213, свободно — 900 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,4%», — добавили в оперштабе.