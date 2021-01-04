Москва, , 10:13 — REGNUM Сроки оформления и выкупа забронированных по субсидированным тарифам билетов увеличиваются до семи дней с момента бронирования. Об этом 4 января сообщили в компании «Аэрофлот».

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Грук © ИА Красная Весна

В компании пояснили, что пассажиру для оформления билетов нужно лично обратиться к билетному агенту и предоставить документы, которые подтверждают право на покупку по спецтарифам.

«Увеличенные сроки оформления авиабилетов распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 (время московское) 3 января 2021 года», — уточнили в «Аэрофлоте».

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Boeing 777-F компании Turkısh Cargo, вылетевший из Стамбула в Алма-Ату, вскоре после вылета вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту имени Ататюрка по причине столкновения со стаей птиц.

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