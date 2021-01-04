Салехард, , 10:12 — REGNUM На Ямале с 4 января переводят в резерв ещё 242 койки для пациентов с COVID-19. Медики с осторожностью говорят о стабилизации ситуации с заболеваемостью, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

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На сегодняшний день резерв свободного коечного фонда на Ямале составляет 41%. Власти подчеркивают, что законсервированные койко-места можно в любой момент ввести в строй.

Напомним, с начала пандемии (на 3 января) на Ямале зафиксировано 32 603 носителя коронавируса. От COVID-19 оправились от 25 472 человека, скончались 338 пациентов.

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