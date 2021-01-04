Пекин, , 10:08 — REGNUM Центральный банк Китая намерен выпустить несколько памятных монет и банкнот по случаю годовщин важных событий в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Помимо новогодних памятных момент, Народный банк Китая впустит одну монету по случаю столетия образования Коммунистической партии Китая, говорится в официальном заявлении на сайте Центробанка Китая.

Две памятные банкноты будут посвящены приближающимся Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 города, равно как и две памятные олимпийские монеты, которые изначально должны были выйти в 2020 году, будут также выпущены в 2021 году.

Напомним, что Зимняя Олимпиада 2022 года должна открыться в Пекине 4 февраля 2022 году.