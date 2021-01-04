Киев, 4 января 2021, 10:41 — REGNUM 4158 носителей SARS-CoV-2 выявили на Украине за сутки, сообщил 4 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.
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С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 078 251 случай заражения коронавирусом, 18 927 из которых оказались смертельными (за сутки скончались 73 инфицированных).
Выздоровели с начала эпидемии 733 558 инфицированных (4693 человека за сутки). За минувшие сутки в медицинские учреждения Украины были госпитализированы 1526 человек.
За последние сутки наибольшее количество случаев заражения было зарегистрировано в Запорожской области (528), в Киеве (504), Львовской области (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
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Напомним, ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко призвал представителей Министерства здравоохранения Украины перестать врать украинскому народу о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».