Курган, , 11:06 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 54 зарегистрированы в Кургане, сообщает 4 января региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 4 января выявлено 12 525 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 10 906 человек, 183 пациента с COVID-19 скончались (на восемь человек более, чем днём ранее).