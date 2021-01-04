Москва, , 09:54 — REGNUM Правительство РФ может утвердить программу ускоренной газификации регионов РФ в начале 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала РБК.

Газовый вентиль Павел Редин © ИА Красная Весна

Вице-премьер отметил, что одной из задач на внутреннем рынке является ускоренная газификация. В этом направлении правительство России ведёт работу, разработана и проходит согласование дорожная карта.

«Она уже практически согласована, в начале года будем иметь возможность ее утвердить», — сказал Новак.

По его словам, сейчас уровень газификации населённых пунктов составляет более 71%, в ближайшую пятилетку Газпром планирует выделить на реализацию программ газификации 526 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия уже в 2021 году может поставить часть экспортных объёмов нефтепродуктов через порты России, проинформировал вице-премьер РФ Александр Новак.

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