Челябинск, , 09:43 — REGNUM Власти Челябинской области окажут помощь семье медиков, которая пострадала от пожара. Соответствующее поручение социальному блоку правительства дал губернатор Алексей Текслер, сообщают СМИ.

В ночь на 3 января в поселке Железнодорожный сгорел дом. Семья оказалась без крова, уничтожены вещи, документы. В доме проживала семья инфекциониста дорожной клинической больницы на станции Челябинск ОАО «РЖД». В результате пожара пострадали родители женщины, отец находится в отделении реанимации.

По данным информресурсов, 45-летняя врач оказывает помощь пациентам, зараженным коронавирусом. Ее 70-летняя мать работает участковым терапевтом в поселковой поликлинике.