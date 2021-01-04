Пекин, , 09:32 — REGNUM Организационный департамент ЦК Компартии Китая выделил 197 млн юаней (около $30,2 млн) из членских взносов на помочь нуждающимся партийцам, сообщает агентство Синьхуа.

Деньги призваны облегчить материальные трудности для членов КПК, находящихся в сложной жизненной ситуации в преддверии празднования Нового города и Китайского Нового года.

Вышедшие на пенсию чиновники и партийные члены также могут получить определенные выгоды от нового плана, сообщили в департаменте. Особая забота предусмотрена для работающих в первичном звене, а также на передовой борьбы с эпидемией нового коронавируса.

Эту помощь получат также награжденные почетными знаками национального уровня и семьи чиновников низшего звена, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщили в ведомстве.

Партийные организации всех уровней должны ставить людей во главу угла при оказании помощи, а также обеспечить средств получателям до Китайского Нового года, который приходится на 12 февраля 2021 года, говорится в сообщении ведомства.