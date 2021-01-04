Москва, , 09:30 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» поддерживают европейские страны и компании, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире «РБК-ТВ».

По его словам, санкции США являются открытым протекционизмом и объясняются потребностью в продвижении своей продукции — сжиженного природного газа.

«Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта [СП — 2], европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности к запуску. Об этом в конце декабря 2020 года рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

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