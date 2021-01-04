Усть-Катав, Челябинская область, , 09:21 — REGNUM В 2022 году Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) создаст первый беспилотный трамвай. Об этом сообщил гендиректор предприятия Роман Новиков.

По его словам, техзадание уже готово, комплектующие известны, их нужно только закупить и применить.

«Мы его (беспилотный трамвай — прим. ИА REGNUM) сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — цитирует слова Новикова ТАСС.

УКВЗ входит в структуру государственной корпорации Роскосмос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идут работы по беспилотному общественному транспорту.

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