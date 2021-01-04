Лхаса, Китай, , 09:13 — REGNUM Прокладка железнодорожный путей дороги между городами Лхаса и Ньингчи в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая была завершена, сообщает агентство Синьхуа.

Протяженность железной дороги, пролегающей между городами, достигает 345 км. Она проходит через 47 тоннелей и 120 мостов, сообщили в строительной компании Tibet Railway Construction Co., Ltd.

Строительство дороги между столицей Тибета Лхасой и городом Ньингчи на востоке региона стартовало в 2014 году и является первой электрифицированной железной дорогой в Тибете. Ее запуск в эксплуатацию намечен на 2021 год.

В общей сложности 31,2 млрд юаней (около $4,8 млрд) было вложено в проект, согласно официальным данным на текущий момент. Более 90% дороги построено выше 3000 метров над уровнем моря, что делает ее самым геологически сложным проектом в своем роде.