Москва, , 09:04 — REGNUM Поисково-спасательная операция в Баренцевом море у места крушения рыболовецкого судна «Онега» завершена. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» в Мурманске Gov-murman.ru

Судно затонуло 28 декабря во время шторма. Из 19 членов экипажа спасли двоих. Тела остальных найти не удалось.

«Работы по поисково-спасательной операции закрыты… 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера», — цитирует информацию Росморречфлота РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия создана для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

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