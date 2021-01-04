Тбилиси, , 11:06 — REGNUM Празднование Нового года жителями Грузии, вероятно, станет причиной того, что к середине января в стране будет рост темпов распространения коронавируса. Такое заявление, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 3 января сделал заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Итоги увеличения мобильности проявятся к 10 — 14 числу. Наверное, рост будет, но посмотрим, в каком масштабе», — отметил врач.

В Грузии с 24 декабря по 2 января разрешили открыться торговым центрам и непродуктовым магазинам, а в новогоднюю ночь не действовал комендантский час. Но, по словам Имнадзе, больше всего на эпидемиологическую ситуацию могли повлиять праздничные застолья.

«Наиболее опасными, конечно, стали застолья, на которых все находились без масок. В магазинах и торговых центрах дистанция соблюдалась», — заявил Имнадзе.

Напомним, в Грузии с 28 ноября действуют жёсткие карантинные ограничения. Работа общественного транспорта приостановлена. Непродовольственным магазина разрешено торговоать только в режиме онлайн, объекты общепита могут работать только навынос. С 21:00 до 05:00 действует коменданский час.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии вновь ужесточили ограничения, ослабленные на время праздников