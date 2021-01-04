Киев, , 09:16 — REGNUM Каждый гражданин Украины имеет право на ношение, хранение и приобретение короткоствольного оружия. Об этом заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос (2014−2019 гг.) в интервью телеканалу ZIK, опубликованном 3 января.

Исключением являются наркоманы и больные граждане, подчеркнул Матиос.

«Я исповедую принцип, что каждый украинец имеет право на ношение, хранение и приобретение (оружия — ИА REGNUM). Я за легализацию короткоствольного оружия. Каждый украинец должен [его] иметь, как и в Америке», — добавил он.

Матиос сделал отсылку к украинской истории, согласно которой каждый казак имел саблю, пистолет, коня и копье.

«Потому что украинская история говорит о том, что каждый казак имел свою саблю, имел свой пистолет, имел коня, а если он не имел коня то имел копье. Поэтому, украинец должен иметь короткоствольное оружие, если он в сознании, если он не является наркоманом или больным человеком», — цитирует политика УНН.

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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил провести референдум по вопросу легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Вместе с тем чиновник заявил, что не является приверженцем идеи легализации короткоствольного оружия.