Киев, 4 января 2021, 09:16 — REGNUM Каждый гражданин Украины имеет право на ношение, хранение и приобретение короткоствольного оружия. Об этом заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос (2014−2019 гг.) в интервью телеканалу ZIK, опубликованном 3 января.
Исключением являются наркоманы и больные граждане, подчеркнул Матиос.
Матиос сделал отсылку к украинской истории, согласно которой каждый казак имел саблю, пистолет, коня и копье.
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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил провести референдум по вопросу легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Вместе с тем чиновник заявил, что не является приверженцем идеи легализации короткоствольного оружия.