Оренбург, , 08:34 — REGNUM В центре Оренбурга народ выстраивается в огромные очереди за бесплатной едой. Ранее официальный телеграм-канал городской администрации анонсировал предложение оператора новогодней площадки, согласно которому с 31 декабря по 13 января действует один час бесплатной еды — с 14:00 до 15:00 по местному времени ( 12:00—13:00 ). Так, 4 января запланирован бесплатные бургеры, 5 января — плов.

Акция оказалась провокационной. В период ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции в центре города возникают большие очереди, при этом люди не соблюдают безопасную дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты. Между тем в муниципалитете по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Напомним, что торжественное открытие главной городской елки было отменено.

Добавим, это не единственная очередь на площади. Скопление взрослых с детьми происходит и возле горки для тюбинга. Первоначально за катание на ней брали деньги. Однако это вызвало возмущение со стороны горожан. Впоследствии глава Оренбурга заявил, что аттракцион становится бесплатным.

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