Москва, , 08:25 — REGNUM Пандемию коронавируса SARS-CoV-2 удастся преодолеть разве что к концу 2022 года — и это при условии вакцинации, а также в случае разработки эффективного противовирусного средства. Об этом 4 января заявила журналистам бывший главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Медицинский работник Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По словам Шестаковой, для победы над пандемией коронавируса есть несколько условий. Первое — это, конечно, массовая вакцинация, но на нее нужно время. Ещё одно немаловажное условие — создание эффективного препарата против коронавируса — работы в этом направлении ведутся.

«В ближайшие года 2−2,5 переломим эту ситуацию в мире, — отметила инфекционист. — Я думаю, всё-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года … везде в мире переломится ситуация», — сказала Шестакова.

Напомним, что пандемия коронавируса длится уже год. Сейчас в ведущих странах мира, в том числе и в России, началась вакцинация от коронавируса. Однако быстро развернуть производство вакцин довольно трудно.