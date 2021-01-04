Москва, , 08:14 — REGNUM За девять месяцев 2020 года Московская городская система видеонаблюдения помогла раскрыть 3,8 тыс. преступлений. Об этом сообщили в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

«По данным ГУ МВД по Москве, только за девять месяцев 2020 года с использованием городской системы видеонаблюдения было раскрыто более 3,8 тыс. преступлений», — цитирует сообщение департамента агентство «Москва».

С начала 2020 года в столице к модулю распознавания лиц было подключено 105 тыс. камер, а всего в городе работает 200 тыс. камер, подключенных к системе. За год обрабатывается 1,7 млрд часов видео.

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