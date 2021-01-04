Москва, , 08:06 — REGNUM Возможные сроки кардинального улучшения ситуации с пандемией COVID-19 в мире назвала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова 3 января в интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Специалист отметила, что ситуация с коронавирусом в мире улучшится в ближайшие два — два с половиной года, а точнее к середине 2022 года. По мнению Шестаковой, к этому времени «коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас».

Инфекционист уточнила, что ситуацию станет возможным переломить в лучшую сторону только при условии массовой вакцинации населения и создания эффективных препаратов для лечения заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число погибших от последствий заболевания COVID-19 в мире превысило 1,8 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В мире выявлено более 85 миллионов случаев заражения SARS-CoV-2