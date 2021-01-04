Токио, , 07:47 — REGNUM Массовая вакцинация жителей Японии против коронавирусной инфекции начнется в стране до 20 февраля, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

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«Правительство ведет подготовку к тому, чтобы по возможности начать вакцинацию до наступления последней декады февраля», — заявил он.

Суга добавил, что в первую очередь прививки получат медработники и граждане из группы риска по COVID-19, в том числе пожилые люди. Сам премьер-министр Японии заявил о намерениях привиться тоже.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии не исключает введение режима чрезвычайного положения в столичном регионе Большой Токио, в которых входят четыре префектуры, из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее к японским властям обратились губернаторы этих префектур с просьбой ввести режим ЧС.

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