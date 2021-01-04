Москва, , 07:47 — REGNUM С 4 января в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых групп населения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, решение принято с целью расширить доступ жителей Москвы к прививке от коронавирусной инфекции. В столице с 4 января открывается запись на вакцинацию «для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней».

Собянин напомнил, что пункты, где можно сделать прививку, работают каждый день, без выходных.

Ранее в Москве возможность получить прививку от коронавирусной инфекции появилась у нескольких групп населения, в том числе пенсионеров и людей из группы риска.