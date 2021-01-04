Габороне, , 07:40 — REGNUM Срок действия комендантского часа продлили в Ботсване власти страны из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава ботсванского минздрава Эдвин Диколоти в ходе обращения по государственному телевидению.

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По его словам, комендантский час, введенный президентом Ботсваны 23 декабря 2020 года, продолжит действовать по 31 января включительно. Таким образом, до конца января жителям страны будет запрещено выходить на улицы с 20:00 до 04:00. При этом власти Ботсваны считают, что комендантский час помог замедлить темпы распространения COVID-19.

По последним данным, в Ботсване выявлено 14 805 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздороветь смогли 12 136 пациентов, еще 42 с болезнью не справились и скончались.