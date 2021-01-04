Абакан, , 07:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус был выявлен у 95 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 января в республиканском правительстве.

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Всего в Хакасии выявлено 17 988 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 45 человек, за весь период — 15 302.

В стационарах получают лечение 476 человек. В тяжелой форме болеют 107 пациентов, в том числе 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 3 января в Хакасии коронавирус был выявлен у 98 человек, выздоровели 155 человек.

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