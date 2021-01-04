Триполи, , 07:03 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 670 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 101 414. Также за минувшие сутки на ливийской территории скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливии жертвами осложнений COVID-19 стали 1510 человек.

Кроме того, за 3 января в Ливии выписали с выздоровлением 1129 пациентов. Всего с болезнью справиться в стране смогли 74 381 человек.