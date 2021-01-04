Сеул, , 06:00 — REGNUM Власти Южной Кореи продлили действие запрета для жителей страны собираться группами более четырех человек, сообщает агентство Yonhap.

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Также в стране продлили и срок действия карантинных ограничений в Сеуле из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом запрет на массовые собрания и ограничения по социальному дистанцированию будут действовать на территории всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, за 3 января в Южной Корее вновь выявили более тысячи зараженных коронавирусом нового типа. Ранее, в течение двух дней, число ежедневно выявляемых инфицированных не превышало 1000 человек. Эксперты связывали временное снижение заболеваемости с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19.

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