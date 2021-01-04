Токио, , 05:56 — REGNUM Правительство Японии не исключает введения режима чрезвычайной ситуации в столичном регионе Большой Токио из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает газета Asahi со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, соответствующее решение японские власти могут принять в течение ближайшей недели. Ранее губернаторы префектур Токио, Тиба, Канагава и Сайтама призвали правительство Японии ввести режим ЧС для противодействия распространению коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Японии начала ухудшаться с декабря 2020 года. За этот месяц в стране регулярно выявляли рекордное число носителей коронавируса нового типа. К январю общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Японии превысило 239 тысяч.

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