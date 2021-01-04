Чебоксары, , 05:29 — REGNUM За счёт перепрофилирования одного из корпусов Республиканского кардиологического диспансера с 1 января 2021 года в Чебоксарах развёрнуто ещё 90 ковидных коек. Хирургический корпус диспансера до особого распоряжения будет работать с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями при новой коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Медицинские работники кардиодиспансера до перевода корпуса в ковидный режим прошли обучение, а также инструктажи. По данным министерства, само учреждение оснастились аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), точками подачи кислорода, соответствующим оборудованием и средствами индивидуальной защиты для персонала. Уточняется, что также сформирован достаточный запас лекарств.

Приём в медучреждении идёт круглосуточно по временной маршрутизации, в рамках которой скорая помощь может доставить пациента или в региональный сосудистый центр, или в кардиодиспансер.

В ведомстве добавили, что сам хирургический корпус на время разместили в кардиологическом корпусе. Приём пациентов без коронавирусной инфекции в диспансере также продолжают поликлиника и кардиокорпус.

По данным с сайта оперштаба РФ, к утру 3 января 2021 года в Чувашии всего выявлено 16 703 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых 105 — за последние сутки. Также к этому периоду выздоровело 15 052 человека, а умерло — 559.

Лечение продолжают 1092 активно больных COVID-19.