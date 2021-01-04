Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Более 85 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в мире. Это следует из данных, опубликованных университетом Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе данных, предоставленных федеральными и местными властями.

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По данным на 05:00 мск в мире выявлено 85 059 632 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них от последствий заболевания COVID-19 скончались 1 842 026 человека, выздоровели почти 48 млн человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в США (20 611 450), эта страна является лидером и по случаям летального исхода, здесь от последствий заболевания COVID-19 скончались 351 426 человек.

Россия находится на четвёртом месте в мире после Индии и Бразилии по количеству подтверждённых случаев заражения. С начала пандемии здесь выявлено 3,2 млн случаев заражения.

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