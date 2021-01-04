Аккра, , 05:05 — REGNUM Власти Ганы распорядились открыть школы в стране, ранее прекратившие свою работу на 9 месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом объявил президент страны Нана Акуфо-Аддо в ходе обращения к нации по телевидению.

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По его словам, все школы и детские сады в Гане полностью возобновят свою работу к 18 января. Также с 9 января в стране откроются и высшие учебные заведения.

«Наши дети должны ходить в школы, хоть и безопасно, но сейчас мы удовлетворены текущей обстановкой и решили, что открыть школы будет безопасным», — заявил Акуфо-Аддо.

Учебные заведения в Гане были закрыты 16 марта в связи с выявлением первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране. Всего с начала пандемии в Гане выявили 55 168 случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в этой африканской стране скончались 335 человек.