Сеул, , 04:13 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1020 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 985 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что число выявленных за сутки инфицированных вновь превысило 1000 после двухдневного снижения. Тем не менее спад заболеваемости центр связывает со снижением количества проводимых тестов на выявление инфекции в новогодние праздники.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 64 264. Также за минувшие сутки в республике скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стал 981 человек.