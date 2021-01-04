Сантьяго, , 04:08 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 2289 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

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По его данным, всего с начала пандемии в республике подтвержден 618 191 случай инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Чили достигло 16 767.

В настоящее время на чилийской территории числится 16 620 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уже 585 457 пациентов в Чили смогли выздороветь.

Чилийский минздрав отмечает, что рост заболеваемости за прошедшую неделю в стране составил 24%. В то же время общий рост за две последних недели составил 30%. Таким образом, темпы роста заболеваемости COVID-19 в Чили постепенно снижаются.