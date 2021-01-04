Тбилиси, , 03:51 — REGNUM Щенок с редчайшим зелёным цветом шерсти родился в грузинском регионе Самце-Джавахети. Об этом 3 января сообщила телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошёл в селе Ахалцихского района, щенок с нежно-зелёным цветом шерсти появился на свет вместе с семью другими щенками. Владельцы собаки, семья Месаркишвили, рассказали, что к ним уже обращались представители грузинского зоопарка, но щенка пока никому отдавать не планируется.

Зелёный с рыжими пятнами щенок появился на свет под Новый год и получил кличку Гринч. Специалисты отмечают, что таким редким окрасом шерсти щенок обязан высокому содержанию биливердина, промежуточного продукта распада гемоглобина, в плаценте собаки-матери. Такого цвета щенки рождаются чрезвычайно редко, известно несколько таких случаев в мире. Собаки с зелёной шерстью появлялись на свет в США, Великобритании, Италии. Спустя несколько недель после рождения цвет шести у щенка станет обычным.

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