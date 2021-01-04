Лондон, , 03:36 — REGNUM Время для возврата универсального кредита, предоставленного государством, рассчитали для мужчины, провернувшего аферу с пособиями в Великобритании. Об этом 3 января сообщает The Sun.

Мужчина сумел мошенническим путём добиться получения пособий на общую сумму более 551 тысячи фунтов стерлингов (около 56 млн рублей). Его обязали вернуть полученную сумму и рассчитали время выплаты. Согласно расчётам, мужчине придётся платить ежемесячно всего 34,16 фунта стерлингов (около 3,4 тысячи рублей). Подсчитано, чтобы полностью вернуть деньги государству, британцу понадобится 1344 года.

Этот случай стал ярким примером ошибки, допущенной при расчёте пособий Министерством труда и регулятором, ответственным за выплату пенсионных пособий. Отмечается, что в 2019 году из-за подобных ошибок в Великобритании было потеряно из бюджета около 4,7 млрд фунтов стерлингов (около 470 млрд рублей).