Москва, , 03:19 — REGNUM Обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку в России вводиться не будет. Такое решение приняло Минпросвещения РФ, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ"О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» вступает в силу 4 января 2021 года. Из него следует, что государственная итоговая аттестация для выпускников будет обязательной только по учебным предметам «Русский язык» и «Математика».

Предметами для сдачи ЕГЭ по выбору остаются английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, родной язык, родная литература, информатика, биология, химия, физика, история и ещё ряд учебных предметов.

Напомним, утверждённый в 2012 году государственный образовательный стандарт предполагал, что с 2022 года выпускники будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Однако в 2020 году совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ одобрил исключение иностранного языка из перечня обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. Внесение изменений в стандарты поддержали органы управления образованием большинства регионов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, в 2021 году серьёзных изменений в содержании заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Серьёзных изменений в заданиях ЕГЭ в 2021 году не будет — Минпросвещения