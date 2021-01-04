Казань, , 02:56 — REGNUM В столице Татарии в ночь, которая является рубежом 2020 и 2021 годов, родилось почти вдвое меньше детей, чем годом ранее. В новогоднюю ночь население Казани стало больше на шесть человек — пятерых мальчиков и одну девочку, когда как годом ранее за этот же период родились 11 детей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РТ.

Ровно в полночь на свет появилась девочка весом 2990 граммов. Первенец у молодых родителей родился в родильном доме №1 Городской клинической больницы №7.

Напомним, годом ранее первым на свет, уже после полуночи, появился мальчик весом 3566 граммов, которого назвали Булат. Он стал вторым ребёнком в семье и новогодним подарком для старшего брата, который в своём письме Деду Морозу попросил братика. Всего же в новогоднюю ночь родилось 11 детей, из которых восемь мальчиков и три девочки. За 1 января 2020 года на свет появились ещё 32 ребёнка.

По данным Татарстанстата, за десять месяцев 2020 года в республике родилось 34 353 ребёнка против 35 939 за тот же период 2019 года, то есть наблюдался спад на 1,5 тыс. рождений. Итоги по рождаемости за 2020 год в регионе пока не подвели.