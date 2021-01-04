Буэнос-Айрес, , 02:20 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, особенно среди молодежи. Об этом он заявил в ходе мероприятия в провинции Буэнос-Айрес.

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"Мы получили вакцину, месяцы идут, наращивается иммунитет, однако в то же время мы не можем позволить себе играть с огнем, так как вирус продолжает распространяться», — заявил он.

При этом Фернандес заявил, что жители страны небрежно относятся к мерам предосторожности и введенным ограничениям, особенно молодежь. В связи с этим он призвал аргентинцев проявить личную ответственность за ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

С начала пандемии в Аргентине выявили 1 634 834 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 43 375 человек.