Дублин, , 01:46 — REGNUM В Ирландии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает пресс-служба ирландского департамента здравоохранения.

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В частности, за 3 января на территории республики выявили рекордное число инфицированных SARS-CoV-2 — 4962 человека. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ирландии достигло 101 887.

Также за минувшие сутки в республике скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Ирландии стали 2259 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Ирландии ужесточили карантинные меры из-за выявления случаев заболевания «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Ограничения будут действовать до конца января 2021 года.

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