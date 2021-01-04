Никосия, , 01:21 — REGNUM На Кипре подтвердили 12 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным ведомствам, в период с 6 по 20 декабря 2020 года были проверены 19 тестов на выявление инфекции, из них 12 показали наличие нового типа коронавируса. Отмечается, что все инфицированные прибыли на остров из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в Греции. В частности, новый вид инфекции был выявлен у четырех путешественников, прибывших на греческую территорию из Соединенного Королевства.

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