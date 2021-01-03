Женева, Швейцария, , 23:54 — REGNUM За последние сутки в мире зафиксировано 740 221 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 83 322 449 человек. Такие данные приводит 3 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё более 12,5 тыс. пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 831 412.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее произведенную Pfizer и BioNTech вакцину от COVID-19 внесла в список рекомендуемых для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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