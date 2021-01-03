Анкара, , 23:33 — REGNUM За минувшие сутки в Турции выявили 1515 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 3 января министерство здравоохранения страны.

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В сообщении говорится, что общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в стране превысило 2,24 млн человек.

Сообщается также, что в больницах страны за минувшие 24 часа скончались ещё 193 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 21 488.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в Турции выявили всего 15 случаев заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2.

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