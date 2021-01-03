Афины , , 23:19 — REGNUM Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавирус (SARS-CoV-2) выявили в Греции. Об этом 3 января сообщает телеканал Skai со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, новым коронавирусом заразились прибывшие из Великобритании в страну на минувшей неделе четверо путешественников.

Напомним, 3 января газета Khaosod со ссылкой на источник в центре клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке сообщила, что «британский» штамм коронавируса выявили в Таиланде.

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