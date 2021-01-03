Москва, , 23:09 — REGNUM Очередную колонну с беженцами, возвращающимися в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в воскресенье, 3 января, пресс-служба Минобороны РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще около 100 беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 47 тыс. беженцев уже вернулись в Нагорный Карабах в места постоянного проживания.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в пресс-службе правительства Армении сообщили, что ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.

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