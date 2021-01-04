Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам 2020 года финансовая поддержка экспортных компаний Москвы со стороны городских властей в годовом выражении выросла в семь раз. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Впервые специальная субсидия для экспортно ориентированных компаний была введена в 2019 году. На тот момент её объем составил около 70 млн рублей. В 2020 году этот показатель возрос до 500 млн рублей.

При этом, если в 2019 году предпринимателям компенсировали часть расходов для вывода продукта или услуги на зарубежные рынки, то с 2020 года поддержку экспортеров расширили и начали частично восполнять не только расходы на перевозку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт, например, на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, а также на адаптацию проекта к выходу на международный рынок.

Кроме того, был введен ещё один механизм поддержки в виде «кешбэка на экспорт», принцип действия которого шире, чем у субсидии. При исполнении любого экспортного контракта компания получает грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 миллионов рублей. Эта мера стала наиболее популярной среди столичных экспортеров. Она была одобрена 154 предприятиям. При этом, в общей сложности, в 2020 году в Москве было одобрено 276 заявок на оказание помощи экспортно ориентированным компаниям.

«Сумма одобренных за прошлый год субсидий и грантов достигла почти полумиллиарда рублей. Это в семь раз больше, чем в 2019 году. А число компаний, которые получат поддержку, выросло в пять раз. Эффект таких стимулирующих мер не абстрактный, а вполне конкретный. Они помогают развиваться бизнесу, укрепляют экономику и увеличивают поступления в бюджет. Каждый вложенный городом рубль прибавляет около 200 рублей к общему объему экспорта и приносит 23 рубля налогов», — рассказала Сергунина.

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