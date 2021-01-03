Ростов-на-Дону, , 22:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону простились с Героем Социалистического труда, почётным гражданином Ростовской области, многолетним руководителем завода «Ростсельмаш» Юрием Песковым.

«Нет ни одного земледельческого региона России, где бы ни работали комбайны производства «Ростсельмаша». Они есть и за рубежом. Рекорд выпуска — 85 тысяч комбайнов — достигнут именно под руководством Юрия Пескова. До последнего дня жизни он беспокоился о судьбе нынешнего предприятия, трепетно относясь к делу, которым занимался», — подчеркнул присутствующий на церемонии прощания глава региона Василий Голубев.

Юрий Песков похоронен на Аллее героев Северного кладбища Ростова-на-Дону.

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