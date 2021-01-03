Екатеринбург, , 19:32 — REGNUM В Свердловской области в рамках проходящей по всей России акции «Тайный Дед Мороз» удалось исполнить уже более 500 желаний. Марафон подарков начался в середине декабря, для участия в нём со всей страны зарегистрировались более 37,6 тыс. человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новый год шагает по планете: поздравления-2021»

Целью акции является объединение жителей России с праздновании Нового года. Каждый «Тайный Дед Мороз» получил контакты зарегистрировавшихся на специальном сайте и вручил ему подарок. Фотографии участников уже с подарками были размещены в социальных сетях.

Марафон поздравлений закончится 10 января. Как сообщало ИА REGNUM, в условиях коронавирусной пандемии празднование Нового года проходит в особом формате. В частности, в ряде территорий в новогодних городках были отменены традиционные массовые развлекательные мероприятия.