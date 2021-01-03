Москва, , 19:16 — REGNUM Вопрос снятия ограничений для привитых от COVID-19 российских граждан должен быть проработан с учётом информации, как долго будет сохраняться иммунитет к SARS-CoV-2, заявили в Роспотребнадзоре.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вопрос снятия ограничений для привитых лиц (для свободного перемещения в общественных местах) требует проработки с учётом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Сутками ранее было выявлено 26 301 случай. За сутки от COVID-19 скончались 504 пациента, выздоровели — 19 847 человек.

Отметим, что в новогодние праздники граждане меньше пользуются общественным транспортом и реже бывают в местах массового скопления людей.

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